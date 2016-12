Manufacturer Links

CANADA HiFi recommends the following brands to music and movie enthusiasts seeking to achieve a high-quality experience.

Electronics (Amplifiers, Preamplifiers, Digital Media Players, Disc Players & AV Receivers

Anthem

ARCAM

B&K Electronics

Bose

Bryston

Cambridge Audio

Chord Electronics

Croft Acoustics

Denon

Jadis Electronics

Harman Kardon

Ideal Innovations

Lexicon

Leema Acoustics

Lindemann

Marantz

NAD

Naim Audio

Onkyo

Orelle

Outlaw Audio

Pioneer

Panasonic

Rega

Raysonic Inc.

Rotel

Sherwood

Sony

TAW

Triode Lab

Yamaha

Loudspeakers

Accentus

Angstrom Loudspeakers

Athena Technologies

Axiom Audio

BC Acoustique

B&W

Cerwin-Vega! Loudspeakers

Coherent Speakers

Canton

Definitive Technology

Dynaudio

Energy Loudspeakers

Estelon

Focal.JMlab

Genelec Active Loudspeakers

Ikon Audio

Infinity

JBL

KEF

Klipsch

Legacy Audio

Liquid Acoustics

Mirage

Mission

Monitor Audio

Morel

Mosscade

Paradigm

Polk Audio

Quad Electroacustics

Reel Acoustics

Revel Speakers

Sinclair Audio

Snell Acoustics

SpeakerCraft

Spendor Audio Systems

The Speaker Company

Stereostone

SVS – The Sound Authority

Reference 3A

Rega

Tannoy

Totem Acoustic

TruAudio Architectural Loudspeakers

Wharfedale

Zu Audio

Televisions

BenQ

LG Electronics

Mitsubishi

Panasonic

Samsung

Sharp

Sony

Toshiba

Projectors

Epson

JVC

Marantz

NEC

Panasonic

Sanyo

Sharp

Sim2

Sony

Studio Experience

Toshiba

Projection Screens

Da-Lite Screen Company

Elite Screens

Goo Systems Paintable Screens

Stewart Filmscreen

Turntables

Basis

Clear Audio

Goldring

Linn

Nottingham Analogue

Marantz

Music Hall

Pro-Ject Audio Systems

Rega

Roksan

Sony

Sota

Technics

Wilson Benesch

VPI Industries

Headphones

AKG Acoustics

Audio-Technica

Beyerdynamic

Bose

Etymotic Research

Grado Labs

HeadRoom

Koss

Panasonic

Sennheiser

Shure

Sony

STAX

Ultimate Ears

Ultrasone

Cables & Accessories

AC Components

ACV Cables

BRTB Canada Inc.

CryoClear Audio Cables

Furutech

GutWire Audio Cables

Monster Cables

Nordost

QED

Stillpoints

Ultralink Cables

Vampire Wire

Van Den Hul

XLO Electric

Power Conditioning and Protection

American Power Conversion (APC)

Belkin Corporation

Furman Sound

Furutech

Monster Cable Products

Panamax

Richard Gray’s Power Company

Ultralink Products

HiFi Racks, TV Stands & Other Audio Video Furniture

Accuride

Artesania Audio

Atlantic Inc.

Auton Motorized Systems

AVDECO

Barkan LCD, Plasma & Projector Mounts

BDI

Bell’O International

Billy Bags

CAN-AM

D-BOX Motion Simulator

Diamond Case Designs

LASERline

OmniMount Systems

O’Sullivan

Plateau Corporation

Premier Mounts

Quadraspire

Raxxess Racks

Salamander Designs

Sanus Systems

Sauders Woodworking Co.

Schroers & Schroers

Sligh Furniture

Soundations

Standout Designs

StudioTech

Techcraft

Video Furniture Int.

VTI Manufacturing Inc.

Wood Technology

Do-It-Yourself Components

Audiyo

DACT

Furutech

Mundorf

Parts Connexion

DIY Project and Other Interesting Websites

EnjoytheMusic.com – Audiophile Equipment & Music Reviews | Your Resource For High Fidelity Audio News & Information

DIY Audio Projects – A very nice Canadian Do-It-Yourself project website/blog

Missing Remote – Media Centre PC and HTPC Information

Remote Shoppe – Online Magazine for Remote Controls

Pure HiFi – An Online HiFi Magazine (in French)

Great Contest & Giveaway Websites

Contest Canada

About.com Contests & Sweepstakes

BigSweeps.com – Sweepstakes & Contests